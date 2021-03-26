مواصلة جهود الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة وعدد 4 آخرين بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 2 مليون جنيه) بزعم إستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، عقب إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بغرض إستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مٌقابل أرباح، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمُخالفة للقانون، كما أشارت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس بقسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

