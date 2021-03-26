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وفقا للكتاب والسنة.. الشئون الإسلامية توضح حقوق المرأة في الإسلام (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:28 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام أعطى الإنسان مجموعة حقوق وفقا للكتاب والسنة.

وأوضح "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة على سبيل المثال، تحريم وأد البنات الذي كان يحدث في الجاهلية، والتأكيد على حق التعليم وتولي المناصب العامة، لافتا إلى أن المرأة كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب مسؤولة عن الموازين ما يعادل وزارتي المالية والتموين حاليا.

وتابع أن الإسلام أيضا أعطى حق المساواة في الرأي بين المرأة والرجل، مستشهدا بسورة المجادلة حينما ناقشت امرأة النبي محمد صلى الله وعليه وسلم.

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