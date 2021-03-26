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حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في الكويت
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:23 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الكويت
درجة الحرارة العظمى: 29 °ﻡ
نهارًا
دافئ والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب فى المساء .
ليلًا
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
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