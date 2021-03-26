حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، ومغبرا نهارا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا شرقا، ومائلا للحرارة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم س.





وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والثانى عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثانى عند الساعة 05:42.





ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والثانى عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والثانى عند الساعة 02:54.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 38 22 55 20 دبــى 38 23 80 20 الشارقة 38 24 55 15 عجمان 37 23 75 30 أم القيوين 36 20 70 25 رأس الخيمة 32 20 80 30 الفجيرة 30 23 85 50 العين 39 20 45 10 ليوا 39 21 45 15 الرويس 40 21 70 15 السلع 39 20 75 20 دلما 32 23 90 50 طنب الكبرى 33 23 85 45 طنب الصغرى 33 23 85 45 أبو موسى 33 23 85 45