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ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبي شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بحساباته بإحدى البنوك التي أنشأها خصيصًا لهذا الغرض، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "(310،000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى – (300،000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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