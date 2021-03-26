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المركز القومي لبحوث الإسكان ينظم مؤتمره الدولي الثالث بعنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات بعنوان "الإدارة المتكاملة للمدن الذكية - Integrated Management of Smart Cities "، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – البيئة – النقل)، وذلك خلال الفترة من 20 : 22 / 6 / 2021،  بمقر المركز بالدقي.


صرح بذلك الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيراً إلى أنه خلال المؤتمر، سيقوم لفيف من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، بإلقاء محاضرات أساسية ومحاضرات متخصصة ونقاشات تفاعلية وورش عمل في كافة المجالات التي تناقش كيفية التحول من التقدم البحثي إلى التنفيذ للوصول إلى الاستدامة في المشروعات.

وأضاف الذهبي، أن ذلك يأتي انطلاقا من رؤية مصر ۲۰۳۰ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإسهاماً من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تطوير صناعة التشييد والبناء ورفع مستوى جودة الحياة في المدن المصرية، من خلال الشراكة بين مجتمع البحث العلمي والمؤسسات العاملة في تطوير المجالات التطبيقية متمثلة في كل من صناعة التشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات والنقل الذكي.

 

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