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الشئون الإسلامية: الإسلام اعتمد على 3 قيم كبرى (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام دين شامل لا يتوقف على الأمور التي تتعلق بالعبادات لكنه أسلوب حياة.

وأوضح "هندي"، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الإسلام اعتمد على ثلاث قيم كبرى وهي العدل والحرية والمساواة في كل شيء.

وأشار إلى أن الغرب أتى متأخرا في قضية حقوق الإنسان بعدما أوردها الإسلام بالنسبة للحقوق التي أعطها للإنسان والحيوان والأرض.

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