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عاجل.. منتخب مصر يعلن تشخيص إصابة حمدي فتحي

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:32 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد جمال
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عادت إلي القاهرة بعثة المنتخب الوطني علي متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد
تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا ١/١ 

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة فور وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية

فيما أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد  عظمتي الذراع "الكعبرة " وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

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