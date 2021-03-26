محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف في مستهل زيارته للمحافظ

استقبل "بمكتبه منذ قليل" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته لبني سويف "اليوم الجمعة" وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف بعقد لقاء مع الأئمة والدعاة بديوان عام المحافظة قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2021م.



وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن ضوابط تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقررت الوزارة إقامة صلاة التراويح وفقا للضوابط الاحترازية، حيث ستُقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام فيها الجمعة، كما ألغت الوزارة الإعتكاف في المساجد أو إقامة موائد الرحمن خلال الشهر المعظم، للعام الثاني على التوالي.



وشددت الأوقاف على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، مشيرة إلى أنَّه سيتم أداء صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تُقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو إقامة اعتكاف.



ويأتي ذلك مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.



ودعت وزارة الأوقاف للاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتمّ الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.



وأشارت الى ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وعدم تشغيل أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.



ومنعت وزارة الأوقاف فتح أي مكتبات داخل المسجد، كذلك عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو دون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

