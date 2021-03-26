Advertisements

فاينانشيال تايمز": خلاف في إدارة بايدن حول العقوبات ضد روسيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت "فاينانشيال تايمز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تتمكن من التوصل إلى نهج موحد بخصوص العقوبات ضد روسيا، نظرا لوجود مؤيدين للخطين المتشدد والمعتدل في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة، أن النقاش بدأ في واشنطن، حول ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد التسمم المزعوم للمدون أليكسي نافالني واتهام روسيا بذلك، وهو ما رفضته موسكو جملة وتفصيلا.  

وذكرت الصحيفة، أن أنصار الرأي المتشدد، ومن ضمنهم فيكتوريا نولاند المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، يرغبون باستخدام العقوبات لـ "معاقبة" القيادة الروسية.

أما أنصار الخط الثاني، ومن ضمنهم ممثلو وزارة الخارجية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، يشعرون بالقلق إزاء "صعوبة ضمان فعالية العقوبات، والحفاظ على الحلفاء، وسبل تجنب العواقب السلبية لكل ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية". ويقول هؤلاء، إن فرض العقوبات على رجل الأعمال الروسي أوليغ دريباسكا في عام 2018، تسبب في خلل في واردات الألمنيوم وارتفاع أسعاره في السوق العالمية.

وترى الصحيفة، أن السياسيين من تكساس يؤيدون فرض عقوبات على خط "السيل الشمالي-2"، ولكن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، من المستبعد أن يحقق أنصار الرأي المتشدد، أهدافهم قبل 2 يوليو، الموعد النهائي الذي تنوي إدارة بايدن خلاله، مسترشدة بقانون الأسلحة الكيميائية الأمريكي، اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 19 ساعة

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يعلن تشخيص إصابة حمدي فتحي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

واشنطن تؤجل للمرة الثانية تطبيق عقوباتها على 3 شركات روسية

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا

الخارجية الروسية: لن نخضع للعقوبات الأمريكية

واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة ضد "السيل الشمالي-2

بالتفاصيل.. كيف سيغير بايدن سياسة أمريكا الخارجية تجاه العالم

مجلة عالمية: تعيين فيكتوريا نولاند نائبة لوزير الخارجية الأمريكي إشارة لروسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها