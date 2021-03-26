Advertisements

وزيرة الصناعة تبحث مع السويد فرص تعزيز التعاون التجاري المشترك

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الاصعدة، مشيرةً الي حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس-  انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات التعاون الاستثماري والتجاري، شارك في الاجتماع ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير ادارة الاتحاد الاوروبي بجهاز التمثيل التجاري

 

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين حيث بحث اللقاء دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات للاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك تنمية الصادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وفي هذا الاطار أكدت الوزيرة حرص الجانب المصري على الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال ريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، خاصةً وأن العديد من الاستثمارات السويدية العملاقة مثل شركة أيكيا بدأت مسيرتها كمشروع صغير، لافتةً إلى إمكانية البناء على تلك التجربة من خلال بحث إمكانية الإنتاج لحساب سلسلة متاجر أيكيا نظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات في مجال تصنيع الأثاث المنزلي، والمفروشات المنزلية.

 

وأشارت جامع إلى التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة وما تم إنجازه من مشروعات استثمارية في مجال توليد الطاقة وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، وإصدار تعريفة التغذية FIT لتسهيل إجراءات الاستثمار، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح وضرورة استفادة الشركات السويدية من فرص الاستثمار في مصر في هذا القطاع وخاصة في ظل خطة الحكومة المصرية إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035.

 

وأضافت جامع أن اللقاء استعرض إمكانية التنسيق مع مؤسسة Business Sweden وهي إحدى المؤسسات التابعة للحكومة السويدية والمختصة بتقديم الدعم للشركات السويدية لاستكشاف فرص تصديرية واستثمارية في دول أخرى وذلك من خلال الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال السويديين إلى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا أيضاً أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجال تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الحكومية.

 

وأشارت الوزيرة إلى اهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والسويد كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2019 نحو 734 مليون دولار، لافتةً إلى أن السويد تأتي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار فى عدد 180 شركة.

 

ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات السويدية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية وبيئة ومناخ الأعمال الجاذب للاستثمار وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

 

 واقترحت جامع تشكيل مجموعة عمل  مشتركة من الفنيين والخبراء لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

ومن جانبها أكدت السيدة انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية حرص بلادها على زيادة حجم التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتةً إلى أن السويد تتابع عن كثب خطط التنمية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية وعلى رأسها ان تكون مصر مركزاً اقليمياً لتصدير الطاقة الكهربائية حيث يسعى الجانب السويدي لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال

 

واضافت هلبرج انه بالرغم من تداعيات ازمة فيروس كورونا الا ان معدلات التبادل التجاري بين  مصر والسويد حققت زيادة ملحوظة الامر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ 34 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يعلن تشخيص إصابة حمدي فتحي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

1.3 مليار دولار حجم العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا خلال النصف الأول من عام 2018

وزير الصناعة: نسعى لزيادة الصادرات المصرية للسويد لتخفيض العجز في الميزان التجارى

"نصار": 30 % زيادة في معدلات التبادل التجارى بين مصر واليابان خلال العام الماضى

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين

وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون بين مصر وعمان في مجالات إنشاء وإدارة المدن الصناعية

نيفين جامع : 570 مليون دولار حجم الإستثمارات الكورية في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها