Advertisements

الأهلي يتخلص من الإجهاد العضلي بتدريبات استشفائية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:46 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية.

ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم31 مارس الجاري؛ استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يعلن تشخيص إصابة حمدي فتحي

منذ 40 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها