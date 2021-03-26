الأهلي يتخلص من الإجهاد العضلي بتدريبات استشفائية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.





وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال.





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية.





ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم31 مارس الجاري؛ استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



