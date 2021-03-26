وليد سليمان يؤدي جلسة في «الجيم»

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وليد سليمان يؤدي جلسة في «الجيم»
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:56 ص
محمد الصو
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أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
وشارك وليد سليمان في ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلي التي أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.
واكتفى سليمان بأداء «جلسة جيم»، اليوم ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية.
ويستعد الاهلي لمواجهة المريخ المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل في السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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