وليد سليمان يؤدي جلسة في «الجيم»

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.





وشارك وليد سليمان في ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلي التي أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.





واكتفى سليمان بأداء «جلسة جيم»، اليوم ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية.





ويستعد الاهلي لمواجهة المريخ المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل في السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



