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سر جلسة موسيماني مع صانع ألعاب الأهلي

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:00 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم.

وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر»، ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويسعى موسيماني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني التي تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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