موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

يواجه فريق النصر نظيره ضمك، يوم الجمعة الموافق 9 إبريل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة السادسة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت الإمارات.





وكانت آخر مباراة لفريق النصر في دوري المحترفين قد انتهت بفوز كاسح على نظيره الباطن بسبعة أهداف نظيفة، في الجولة الماضية.





ويحتل النصر المركز الخامس من جدزل ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، فيما يعتلي الصدارة فريق الهلال برصيد 48 نقطة، ويتواجد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



