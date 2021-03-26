إيقاف مدرب مصطفى محمد مباراتين في الدوري التركي

تقرر إيقاف فاتح تيريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المصري مصطفى محمد، لمدة مباراتين، وذلك بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه الأخيرة ضد تشايكور ريزا سبور في الدوري التركي الممتاز.





وذكرت تقارير صحفية تركية أن لجنة الانضباط بالدوري التركي قررت معاقبة فاتح تيريم ومساعده أوميت دافالا بالإيقاف مباراتين بسبب الإساءة للفريق المنافس في مباراة تشايكور ريزا سبور وكذلك حكم المباراة التي جمعتهما بالجولة 31 من الدوري التركي والتي انتهت بخسارة جالاتا سراي 4 – 3.





وسيغيب بذلك فاتح تيريم عن مباراتي جالاتا سراي ضد هاتاى سبور، وفاتح قرا جمرك فى الجولتين القادمتين من الدوري التركي الممتاز.





الجدير بالذكر أن نادي جالاتا سراي يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري التركي برصيد 61 نقطة، خلف فريق بشكتاش صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة.



