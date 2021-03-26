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إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:04 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
وكالات
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كشف مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عقب فوز منتخب السويدي أمام جورجيا، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في أول مبارة له عقب عودته دولياً، بعد غياب 5 سنوات عن قيامه بترديد كلمات النشيد الوطني لأول مرة للوفاء بوعده للمدرب يان أندرسون.

وقال إبراهيموفيتش: "وعدته أنني سأغني، تعلمت الكلمات"، وذلك في تصريحات لقناة (C More) عقب المباراة، موضحاً أنه لم يغن قبل ذلك مطلقاً النشيد الوطني في مبارياته الـ116 السابقة التي خاضها.

وأهدى فيكتور كلاسين الفوز لمنتخب السويد أمس الخميس، من تسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يعد اللاعب الأكبر سناً في تمثيل منتخب السويد، متفوقاً على الحارس توماس رافيلي.

وأكد مهاجم ميلان أنه بذل جهداً للتكيف مع طريقة لعب الفريق، موضحاً: "أنا جديد على هذا النظام، ويجب علي التكيف، ارتكبنا الكثير من الأخطاء الصغيرة، وإذا قللناها، سنكون أكثر خطورة في الهجوم".

ولم يبد الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، بـ62 هدفاً، رضاه التام عن أداء الفريق الوطني، مشيراً إلى أن اللاعبين "افتقروا" لشيء ما، وأنه كان بوسعهم خلق المزيد من الفرص، ولكن ما يهم هو أنهم حققوا الفوز.

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