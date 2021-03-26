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اندلاع حريق خلال مناورة عسكرية بريطانية في كينيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال الجيش البريطاني، إن حريقا اندلع في محمية للحياة البرية في كينيا خلال مناورة للقوات البريطانية المتمركزة في البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني، في بيان بوقت متأخر من يوم الخميس "يمكننا أن نؤكد أن حريقا شب خلال تدريبات بقيادة المملكة المتحدة في كينيا وإن التحقيقات جارية".

وأضاف البيان "لقد تم حصر جميع الأفراد، وأولويتنا الآن هي مساعدة المجتمع المحلي بشكل عاجل إذا تأثروا، نحن نضع جميع مواردنا لاحتواء الحريق ونعمل عن كثب مع السلطات الكينية لإدارة الوضع".

وقال متحدث من هيئة الحياة البرية الكينية لـ"رويترز" إن فريقها انضم إلى جهود إخماد الحريق.

وأكد موظف في "Lolldaiga House" وهو منزل خاص لقضاء العطلات في "Lolldaiga Hills Ranch"على بعد 20 كيلومترا شمال جبل كينيا في المنطقة الوسطى من البلاد لـ"رويترز" أنه "حريق مستعر"، وقال المدير العام للمزرعة لـ"رويترز" إنه ليس لديه تعليق.

هذا ويقوم الجيش البريطاني بتدريب الجنود الكينيين في منطقة لايكيبيا الشمالية وله قاعدة هناك.

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