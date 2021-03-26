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بالاسم ورقم التليفون.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we 2021 من خلال موقع billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:06 م
التليفون الارضي 2021
التليفون الارضي 2021
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بالاسم ورقم التليفون.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we 2021 من خلال موقع billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي يمكنك الآن عمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس 2021 من اجل معرفة قيمة الفواتير المستحقة للسداد الخاصة بكم، والتي تخص الهاتف الأرضي الخاص بكم، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الاتصالات المصرية والمعنية بشؤون الفواتير التليفونية في مصر، والتابعة لجميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، واليوم نقدم لكم الرابط الصحيح المباشر الذي يمكنكم من القيام بخدمة الاستعلام عبر شبكة الانترنت، والخطوات اللازمة لذلك.

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي
يمكنك اليوم القيام بعمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي  لشهر مارس 2021، والتي نزلت بالفعل على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات منذ يوم الخامس عشر من الشهر، والتي تمتد فترة السماح في تسديد الفواتير فيها إلى يوم الخامس عشر من ابريل 2021، بدون دفع غرامات، وعلى الذي يتخلف عن السداد في هذه الفترة سوف يتم قطع الخدمة عن الهاتف الأرضي الخاصة بهم، ورجعوها بمجرد السداد، ويتم أولاً تحويل الخدمة إلى استبقال فقط، ثم قطعها مباشرة بعد ذلك، وقد حددت الدولة عدة طرق من أجل سداد الفواتير الخاصة بكم من خلال خدمات المحافظ الالكترونية المنتشرة عبر المنتشرة مثل خدمة فوري، فوادفون كاش، وخدمة اتصالات فلوس، وخدمة موبي كاش، وخدماتي، وممكن، وخدمة مصاري، ومن مكاتب البريد المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات، وخدمة سداد، وخدمة بي، وكذلك يمكن السداد مباشرة في جميع افرع الشركة المصرية للاتصالات في اي محافظة.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021
- انقر على الرابط المباشر استعلام عن فاتورة التليفون الارضي.
- ادخل كود المنطقة التابع لها الهاتف الخاص بك.
- ادخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك في المربع المخصص لذلك.
- انقر على كلمة اظهر الفواتير الموجودة في المربع البنفسجي الموجود في الاسفل.

بالاسم ورقم التليفون.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we 2021 من خلال موقع billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات

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