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الضرائب.. تصدر تحذير جديد بشأن تقديم الإقرارات الضريبية

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في  31 مارس الجاري  .

 

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد  ، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه .

 

  وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»،

 

 

   وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية "  بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم  إقرارتهم  الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانو

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