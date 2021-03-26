الضرائب.. تصدر تحذير جديد بشأن تقديم الإقرارات الضريبية
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى
مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد ، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص
الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا حتى لا يتعرضوا
للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث
أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن
الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا
، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة
تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى
إلى 2 مليون جنيه .
وأشار إلى أن
مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد
الإلكترونى: «[email protected]»،
وتهيب "
مصلحة الضرائب المصرية " بالممولين
من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع
الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم
الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس
الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانو