



تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للحصول على دعم 500 جنيه والاستعلام عن اسماء المستفيدين على موقع القوي العاملة





تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على دعم 500 جنيه، وذلك عقب الاشارة من قبل العديد المصادر الغير رسمية على بدء الوزارة على فتح ابواب التسجيل على منحة جديدة وذلك عقب انتهاء أعمال صرف ذلك الدعم الذي جاء موجه بشكل منظم ست دفعات للعمالة الغير منتظمة فى عملهم على أن يكون هذا الدعم مقرر لكل من انطبقت عليه معايير وشروط هذا الصرف المعلنة من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية كافة التفاصيل الواردة حيال هذا الدعم الصحيحة والحقيقية





تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة

انتهت بصورة مؤخرة وزارة القوي العاملة المصرية من أعمال صرف مستحقات العمالة الغير منتظمة التي تم الإعلان على أنها منحة غير منتظمة تعمل على مساعدة العمال الغير منتظمين فى عملهم والمتأثرين من تفشي فيروس كورفيد 19 داخل مصر، حيث اعلنت بشكل مؤكد وزارة القوى العاملة عن نفيها التام على تجديد فتح التسجيل فى الفترة الحالية على تحديث بيانات المواطنين، ليتم الاشارة على ان الوزارة القوي تعمل حالياً على درس برامج دعم جديدة لطرحها أمام المواطنين لمعاونة الأسر الفقيرة على تحميل المعيشة الصعبة فى ظل فترات تفشي فيروس كوفد 19 التي لا تزال موجودة حتى الآن.





خطوات الاستعلام عن دعم العمالة الغير منتظمة بالبطاقة

بعد الاعلان على ان الدفعة الخاصة لشهر مارس لن تكون الاخيرة، تم الاشارة من قبل القوي العاملة على ان ابواب الاستعلام عن مستحقات تلك المنحة ستستمر فتحها أمام المواطنين لاجراء الاستعلام عن قيمة هذا الدعم فور تسجيل رقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:-





- فتح موقع القوى العاملة.

- تسجيل رقم الهوية.

- النقر على ايقونة استعلام.



