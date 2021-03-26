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التصريح بدفن ضحيتي إنهيار عقار "غربال" بالإسكندرية

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية، التصريح بدفن ضحيتي انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة "غربال" بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب التحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك.

علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمني وحول المنزل المنهار، أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد.خ.أ، 42 سنة، وزكريا.خ.إ، 60 سنة، وإصابة محمد.ز.خ، معاق ذهنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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