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موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول نظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة الثلاثون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الريدز المركز السابع برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الجانرز في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول في الجولة الثالثة، انتهت بفوز ليفربول على أرسنال بثلاثية مقابل هدف، سجلها ساديو ماني، روبيرتسون، دييجو جوتا، وأحرز للجانرز ألكسندر لاجازيت.

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