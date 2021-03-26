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الكويت تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة .

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة .

 

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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