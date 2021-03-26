كيف روجت مصر لنقل الموكب المومياوات الملكية؟

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الموافق 3 أبريل 2021 هو الموعد الذي ينتظره العالم، حيث يتم نقل الموكب الذهبي الذي يضم 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وبدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.

وترصد " الفجر" في السطور التالية تفاصيل استعدادات الحملة الترويجية:



١-قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الحملة الدعائية ستتضمن ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة.



٢- أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه سيتم وضع الحملة الدعائية على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية.



٣-وتضمنت هذه الحملة الدعائية شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية.



4- ومن الأسواق الدولية الهامه للسياحة السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.



5_ وكشف المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة أن عدد من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية ستقوم بنقله على الهواء مباشرة.



6- وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الي أنه سيتم عمل بث مباشر Live streaming له على قناة اليوتيوب الرسمية لـلهيئة Experience Egypt.



7-كما ستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب