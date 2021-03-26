Advertisements

كيف روجت مصر لنقل الموكب المومياوات الملكية؟

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الموافق 3 أبريل 2021 هو الموعد الذي ينتظره العالم، حيث يتم نقل الموكب الذهبي الذي يضم 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.
وترصد " الفجر" في السطور التالية تفاصيل استعدادات الحملة الترويجية:

١-قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الحملة الدعائية ستتضمن ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة.

٢- أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه سيتم وضع الحملة الدعائية على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية.

٣-وتضمنت هذه الحملة الدعائية شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية.

4- ومن الأسواق الدولية الهامه للسياحة السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

5_ وكشف المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة أن عدد من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية ستقوم بنقله على الهواء مباشرة.

6- وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الي أنه سيتم عمل بث مباشر Live streaming له على قناة اليوتيوب الرسمية لـلهيئة Experience Egypt.

7-كما ستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ ساعة

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ أقل من ساعتين

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ 41 دقيقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ 19 دقيقة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ يوم

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ 42 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 20 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها