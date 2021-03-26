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رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، بأن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو ٨٧%، بمعدلات تكريك تقترب من ١٧ ألف مترًا مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد ١٠٠ متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد ١٥ مترًا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا ١٥ مترًا. وأكد رئيس الهيئة على أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي ١٠ أمتار من السفينة.

مشيرا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها. جدير بالإشارة، بأنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل " فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح مابين ١٥ إلى ٢٠ ألف مترًا مكعب من الرمال.
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)
رئيس هيئة قناة السويس: معدلات التكريك بلغت ١٧ ألف متراً مكعب لتعويم السفينة الجائحة (صور)

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