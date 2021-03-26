حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم موهبة الدوري الألماني، المصري عمر مرموش، نجم نادي فولفسبورج، المُعار إلى صفوف سانت باولي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية، أنه لم يتم حسم أمر التعاقد مع عمر مرموش بشكل نهائي، حيث أنه تم ترشيحه من قبل أحمد وكلاء اللاعبين.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم عرض الصفقة على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة من أجل معرفة رأيه، موضحًا أن المدرب لم يطلب التعاقد معه كما تردد.

جدير بالذكر أن عمر مرموش شارك مع فريق سانت باولي، في الموسم الحالي من الدوري الألماني الدرجة الثانية، في 13 لقاء، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، وصناعة هدف.