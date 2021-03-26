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هند صبري تعلق على الانتقادات التي تعرضت لها بعد إعلان مشاركتها فى حدث الموميات الملكية.. فماذا قالت

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أول تعليق من هند صبري بعد تعرضها لانتقادات بسبب مشاركتها فى "نقل الموميات الملكية".



تعرضت النجمة التونسية إلى كثير من الانتقادات والاعتراضات بسبب مشاركتها فى حدث مصري، وهو "نقل الموميات الملكية"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وخرجت هند صبري عن صمتها لترد على كم هذه الانتقادات، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة"صباح الخير.. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و اعود للتصوير . ربنا يلطف بالجميع".



وتابعت "افقت على سيل من الانتقادات و الإعتراضات و التعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح : انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرّر اني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية ، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته ،تشارك فيه فنانة واحدة؟ و لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية أبا عن جد".



واختتمت "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر ، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته ،و مشاركتهم اكبر من مشاركتي بكثير و هذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه. 


واكررها :فخورة اني أشارك بجزء صغيييير جدا جانب كبار نجوم مصر و عبرت عن حبي لها بهذه المشاركة . الّي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. و قاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته و فكره الضيّق، مصر أكبر من كده بكتير .نقطة".

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