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البترول تدعو شركات النفط لاستخدام خط سوميد كبديل مؤقت لقناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أبلغت ثلاثة مصادر تجارية رويترز أن مشغل خط الأنابيب المصري سوميد يخاطب متداولي النفط لمعرفة إن كانوا يرغبون في استخدام الخط لنقل الخام في ظل توقف قناة السويس بسبب أزمة سفينة الحاويات الجانحة.

تسد السفينة (إيفر جيفن) البالغ طولها 400 متر حركة المرور في كلا الاتجاهين عبر إحدى أكثر القنوات ازدحاما في العالم لشحن النفط والحبوب وغيرها بين آسيا وأوروبا.

اضطر المتعاملون لاستبدال بعض الناقلات الفارعة التي كان من المقرر أن تتجه شمالا عبر القناة لتحميل النفط من منطقة البحر المتوسط. ويراهن كثيرون على أن الوضع سيُحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر بقطاع الشحن اشترط عدم ذكر اسمه «قد ترفع إعادة التوجيه حول إفريقيا تكلفة الشحن حوالي 400 ألف دولار، فضلا عن زيادة زمن الرحلة أسبوعين أو ثلاثة وهو ما يجب أخذه في الحسبان أيضا.

«في الوقت الحالي، لا يتكلف المستأجرون أي أموال... الإغلاق سيؤثر على زمن التوصيل لكن ليست هناك غرامات تأخير لأنه ليست هناك بنود تتعلق بإغلاق قناة السويس».

يربط خط الأنابيب سوميد البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد سعته على 2.5 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه شهد تدفق نحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2018.

تملك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة أغلبية في خط الأنابيب، وتحوز أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية وقطر للبترول حصصا أقل.

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