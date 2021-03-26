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تحيا مصر": مصر بها 30 ألف غارمة .. "نحارب العادات القديمة واستغلال الغارمات" (فيديو)"

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن آخر إحصائية تسلمتها وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة الداخلية نصت على أن مصر بها 30 ألف غارمة في السجون، قطعت الوزارة شوطا مهما جدًا في الإفراج عنهن، وسيتم التوسع في هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "نحارب عادات وتقاليد موروثة وبخاصة في الريف المصري، لذلك فإننا نسعى إلى اتخاذ خطوات مدروسة لترسيخ التمكين الاقتصادي وتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية والإفراج عن الغارمين في السجون، وخطوات مستقبلية بدراسة العقوبات البديلة وحلول متنوعة للإقراض متناهي الصغر وبرامج توعية ودمج الغارمة التي تخرج من السجن في المجتمع مرة أخرى، حتى لا تستدين مرة أخرى".

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: "الخطوات التي اتخذناها منذ عام 2015 لمواجهة هذه الظاهرة ساهمت إلى حد ما في تقليلها، لكننا نحارب بعض العادات والتقاليد، وكل أم تقدم على تجهيز ابنتها تريد أن تتفاخر بعدد من التجهيزات وبالتالي فإنها تتجه إلى الاستدانة، لكن هذا ليس السبب الوحيد للأزمة".

وأوضح محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن أي سيدة معيلة قد تتعثر في الوفاء باحتياجاتها المعيشية وتلجأ إلى الاستدانة، وبالتالي فإن هناك فرد في موقف ضعيف وآخر في موقف قوي يستغل فكرة هذه الحاجة.

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