لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أفضل من حسام حسن مهاجم سموحة، مشيرًا إلى أن الأخير لا يستحق التواجد في صفوف المنتخب المصري.

وأشار سعيد في تصريحات لبرنامج البريمــو عبر قناة " Ten "، إلى أن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش كان يستحق الحصول على فرصة التواجد في صفوف المنتخب الوطني، على حساب حسام حسن.

وأوضح أن عمرو جمال يقدم أداءًغ مميزًا رفقة طلائع الجيش، ولديه روح قتالية، كما أنه يتطور من أجل الوصول إلى مستواه المعهود.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل أمام نظيره كينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، مساء أمس الخميس، بهدف لمثله، حيث ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى كأس أمم إفريقيا.