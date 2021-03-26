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تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس طلب من إدارة ناديه تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن رونالدو الذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2022 طلب من إدارة السيدة العجوز التعاقد مع صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق والفوز بالألقاب.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن لم الشمل مع الفرنسي كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعود رونالدو إلى ريال مدريد لكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا يرغب أن يتعاقد يوفنتوس مع لاعب يُشبه النجم الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو طالب إدارة يوفنتوس أيضًا بالتعاقد مع صانع الألعاب يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيجتمع مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله لكن هذه الجلسة ستكون عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو متواجد في الوقت الحالي مع منتخب بلاده البرتغال من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

 

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