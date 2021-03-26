رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، حملة نظافة عامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



أسفرت الحملة عن رفع 110 طن قمامة تقريبا من الشوارع والطرق والصناديق الخاصة والمقالب الفرعية إلى المقلب الوسيط، ومنه إلى المقلب العمومي بمدينة الخانكة، وذلك بإشراف مصلحي جمال هدايا، ومحمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية، مستمرة على مدار اليوم، بهدف راحة وخدمة المواطنين، وحفاظا على البيئة والصحة العامة.

