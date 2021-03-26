عملاق إيطالي يخطط لضم مصطفى محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، من الرحيل إلى الدوري الايطالي، عبر بوابة لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل مصطفى محمد إلى الدوري الإيطالي

وذكر موقع "fotomac" التركى، أن مسؤولي لاتسيو الإيطالي، يستهدفون ضم مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي بعد تألقه مع الفريق التركي، في الفترة الأخيرة.

وأوضح الموقع أ إيجلى تارى المدير الرياضى للاتسيو، طالب من مسؤولي النادي الإيطالي، التواصل مع جالاتا سراي التركي لبحث إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين مصطفى محمد والمهاجم الكوسوفى فيدات موريتشي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع الموقع أن موريتشى كان على رادار جالاتا سراي التركي، فى وقت سابق أثناء تألقه بقميص ريزاسبور لكنه رحل إلى

فناربخشة، وبعدها إلى صفوف لاتسيو الإيطالي فى الصيف الماضى مقابل 18.5 مليون يورو.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن، لاتسيو الإيطالي يفكر فى بيعه موريتشي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مقابل الحصول على خدمات المتألق مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي، سجل 5 أهداف وصنع هدفًا فى ثمانية مباريات خاضها رفقة الفريق التركي.