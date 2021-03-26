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موعد مباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الموريتاني، اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي نواكشوط، ضمن مناقسات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات كأس امم افريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.

ويحتاج منتخب المغرب أمام موريتانيا لنقطة واحدة، ليخطف بطاقة التأهل رسمياً الى نهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في الكاميرون الصيف القادم.

وعلى الجانب الآخر سيقاتل منتخب موريتانيا لخطف الثلاث نقاط من المغرب؛ من أجل حجز مقعدة في النهائيات.

ويعتلي أسود الأطلس صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، حصدهم من 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات، مقابل تعادل وحيد.

فيما يحتل موريتانيا المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في إثنين، مقابل هزيمة.

ويأتي منتخب بوروندي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الأخير منتخب جمهورية افريقيا الوسطي برصيد 3 نقاط.

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