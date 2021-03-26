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عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد - مارينا بشارة
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وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.

حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

وكشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه تلقى منذ دقائق، إشارة باصطدام قطارين في قرية بنهو في طهطا، وأنه أمر بتحرك الإسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية، وأنه غير متوفر أية معلومات حتى الوقت الحالي.

وسنوافيكم بالتفاصيل.


عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)
عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)
عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)
عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)
عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)
عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

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