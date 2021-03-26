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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:00 م
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد أمام نظيره برشلونة فى الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين
يوم 10 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني
الممتاز.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ألفريدو
دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي
أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
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