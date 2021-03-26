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القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسيوط.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرفين القائمين علي الدار، حيث أطلعت علي دورة العمل بالدار التي تضم ٢٢ فتاة وطفلة، وتتراوح فئاتهن العمرية ما بين عام إلي ٣٠ عامًا، كما أطلعت علي ملف الحالة للأطفال والفتيات داخل الدار.

وتفقدت نيفين القباج أروقة الدار المختلفة والتي تضم حضانة إيوائية ومكتبة، كما حرصت علي لقاء الفتيات، وعقدت معهن جلسة منفردة استمعت خلالها لمطالبهن، موجهة القائمين علي الدار بتذليل أي صعاب تواجه الفتيات والأطفال.

كما أجرت وزيرة التضامن الإجتماعي، أيضًا زيارة تفقدية لدار الحنان للبنين التي تخضع لأعمال التطوير وتبلغ مساحتها ٢٠٠٠ م، وتضم ١٨ طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين ٦ سنوات إلي ٢٠ عامًا.

وحرصت نيفين القباج علي لقاء الأطفال داخل الدار الذين أبدوا سعادة كبيرة بزيارتها، وحثتهم علي الاهتمام بالدراسة، كما تفقدت أعمال التطوير بالدار، موجهة القائمين عليها برفع كفاءتها وتطويرها علي أعلي مستوي.
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط
القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات.. وتتفقد ​أعمال تطوير دار الحنان للبنين بأسيوط

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