تحريك أسطول من سيارات الإسعاف إلى موقع تصادم قطاري الصعيد في سوهاج



وأشار المصدر في تصريح للفجر، أنه تم تحريك ١٠ سيارات اسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية، وأنه غير متوفر أية معلومات حتى الوقت الحالي.



ولقد وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.



حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

أعلن مرفق الإسعاف بسوهاج، منذ دقائق، تلقي إشارة باصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، قبلي قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج.