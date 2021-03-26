جربي وصفات زيت السمسم للعناية بالشعر

جربي عزيزتي الفتاة وصفات زيت السمسم للعناية بالشعر والحصول على شعر لامع وصحي وخالي من التقصف.





وصفات زيت السمسم للعناية بالشعر:

زيت السمسم وزيت النيم لتنظيف فروة الرأس

امزجي كمية مناسبة ومتساوية من زيت السمسم وزيت النيم ضعي المزيج علي نار هادئة.

قومي بوضع المزيج علي فروة الرأس مع التدليك لمدة ثلاث دقائق.

ثم اتركيه علي الشعر لمدة 30دقيقة .

اغسلي الشعر جيداً بالشامبو الخاص بكِ.تكرر مرتين أسبوعياً.





زيت السمسم وزيت اللوز الحلو لترطيب الشعر الجاف

امزجي ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع 2ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر مع التدليك.

اتركي المزيج لمدة 40دقيقة.

اغسلي الشعر جيداً بالماء البارد.تكرر مرتين أسبوعياً.