عاجل.. التحفظ على سائقي قطاري طهطا بسوهاج

أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، عن أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أمر بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح المصدر، أن وزير النقل سيقوم بالانتقال إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثار حادث التصادم بين قطاري ركاب الصعيد، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.



