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عاجل.. التحفظ على سائقي قطاري طهطا بسوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
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أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، عن أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أمر بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح المصدر، أن وزير النقل سيقوم بالانتقال إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثار حادث التصادم بين قطاري ركاب الصعيد، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

فيما أعلن مرفق الإسعاف بسوهاج، منذ دقائق، تلقي إشارة باصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، قبلي قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج.

وأشار المصدر في تصريح للفجر، أنه تم تحريك ١٠ سيارات اسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية، وأنه غير متوفر أية معلومات حتى الوقت الحالي.

ولقد وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.

ووقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

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