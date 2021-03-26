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خروج 7 مصابين من عزل قها وبنها العام بعد تعافيهم من كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر طبي بمستشفى عزل قها وبنها العام، خروج وتعافي 7 مصابين، من بينهم 4 سيدات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وبحسب المصدر فان إجمالي المتعافين 7 مصابين من الجنسين بينهم 4 سيدات 3 من عزل قها وسيدة من مستشفى بنها العام، مضيفا بأن أعمارهم تراوحت بين 70 عاما و60 عاما.

وأشار المصدر، بأن مستشفى قها يوجد بها 72 حالة إصابة وبنها العام يوجد بها 42 حالة، وأنهم يتلقون العلاج وفق البروتوكول المحدد من وزارة الصحة.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها وبنها العام لا يعانيان من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.

وأشار المصدر أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عاما، مضيفًا أن المستشفى يستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

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