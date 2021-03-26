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طريقة تحضير أومليت السبانخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
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المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- صدر الدجاج : 1 صدر (منزوع الجلد والعظم)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- البيض : 6 حبات
- حليب : ملعقة كبيرة (سائل)
- ورق السبانخ : كوب (صغير الحجم / بيبي)
- جبن موزاريلا : ثلث كوب (مبشور)
- جبن موزاريلا : ثلث كوب (مبشور)
طريقة التحضير
يقطّع صدر الدجاج إلى قطع صغيرة.
 في مقلاة ذات قعر غير لاصق بحجم 20 سنتيمترًا، يصبّ الزيت، فيدفأ على حرارة متوسّطة، ثمّ يضاف الدجاج، مع نثر الملح والفلفل عليه. يطهى الدجاج لثماني دقائق، مع ملاحظة تحوّل لونه إلى الذهبي بعد انقضاء الوقت المذكور. يوضع الدجاج المقلي جانبًا.
يفقس البيض في وعاء منفصل، فيخلط مع الحليب. ثمّ، تضاف أوراق السبانخ، فالجبنة والدجاج المقلي، مع التقليب.
تنظّف المقلاة، وتسخّن على حرارة خفيفة، مع توزيع جزء من خليط الـ"أومليت"، بوساطة الملعقة، حتّى يغطّي كلّ قعر المقلاة، مع ترتيب الجوانب. تطهى الـ"أومليت" لنحو ستّ دقائق. تكرّر العمليّة حتّى نفاد كمّية الـ"أومليت".

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