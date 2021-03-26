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رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 01:24 م
مارينا بشارة
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كشفت مصادر حكومي، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل للوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين في مركز طهطا، مطالبا بتقرير حول أسباب الحادث، حيث اصطدم قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.
ولقد وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.
ووقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.
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