طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

خرج المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، بكلمات نارية ليتحدث عن أزمته مع إدارة السماوى، بعد تغريدة لحارس المرمى على حسابه على موقع التدوين العالمى "تويتر".

وكتب المهدى سليمان، عبر حسابه على "تويتر"، "نفد الوقت والصبر ونفدت كل سبل الاحتمال.. الكلام فى الوقت المناسب بدون حساب وإظهار الحقائق المدفونة قهرًا وظلمًا.. لقد طفح الكيل وفاض".

وتأزمت علاقة المهدى سليمان، فى وقت سابق، مع مسؤولى بيراميدز، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر ذات الصفحة، اعتذر على إثرها الحارس لما بدر منه.