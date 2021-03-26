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أسباب قلة الرضاعة عند حديثي الولادة

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
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ننشر لك عزيزتي الأم أسباب قلة الرضاعة عند حديثي الولادة، وخاصة إذا كنت أما لأول مره ولا تعرفين ماهي الأسباب التي تجعل الرضيع ينفر من الرضاعة.

- الولادة المبكرة تعدّ من أكثر الأسباب الشائعة لسوء التغذية وقلة شرب الحليب لدى الأطفال الرضع، إذ إن أطفال الخداج نظرًا لعدم اكتمال نموهم بعد عادةً ما تكون مهاراتهم وقدراتهم على امتصاص الحليب وابتلاعه ضعيفةً، ولم تتطور جيدًا بعد.

- التهابات الأذن. الإسهال. السعال ونزلات البرد. التسنين. وجود مشكلات لدى الطفل عند الولادة، مثل: اليرقان أو ما يُعرف بصفار الجلد، أو وجود التهابات معوية، أو الإصابة بالهر بس، وعادةً عند علاج هذه المشكلات تصبح الرضاعة لدى الطفل طبيعيةً.

- وجود حالات مرضية خطيرة لدى الطفل، مثل الإصابة بمتلازمة تُعرف بمتلازمة بكوث ودمان، والتي يحدث فيها نمو زائد للطفل الرضيع، إذ ينمو ويزداد حجمه بصورة أسرع من أقرانه.

- بعض الأطفال الرضع منذ الولادة يكون لديهم قصور في نشاط الغدة الدرقية أو فشل في تطورها وعملها بطريقة صحيحة.

- بعض الأطفال الرضع يكون لديهم فشل في نمو الجانب الأيسر من القلب، مما يؤثر على ضخ الدم وأداء القلب لوظيفته بطريقة صحيحة، ويترتب على ذلك عدة مشكلات وسوء التغذية لدى الطفل الرضيع

-  تنتقل عدوى بكتيرية لدى الطفل من الحليب، مما يسبب إصابته بالتسمم الغذائي، والذي يترتب عليه العديد من المشكلات، منها اضطرابات التنفس والأكل.

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