"الصحة" تكشف حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج



وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الدفع بـ 36 سيارة إسغاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، ومستشفى طهطا، والمراغة، موضحا أنهم يتابعون الوضع لحظة بلحظة.



وأضاف أن وزيرة الصحة في طريقها إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة المصابين، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.



ونوه بأنه لم يتم حصر أعداد الوفيات حتى الآن، لافتا إلى أن قيادات وزارة الصحة بسوهاج بموقع الحادث، لافتا إلى أن هناك رصيد كافي من أكياس الدم.



كشف مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، حصيلة عدد مصابي حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، موضحا أن الحادث أسفر عن 50 مصاب حتى الآن.