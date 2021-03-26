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قواعد العشق 40 ترفع شعار كاملة العدد

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
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قال الفنان خالد النجدى مدير فرقة الحديث بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي "قواعد العشق 40" يشهد نجاحا ملحوظا وإقبالا جماهيريا كبيرا من أول ليالي عرضه لهذا الموسم، حيث رفع المسرح لافته كامل العدد.



وأضاف أن العرض يقام في إطار الإجراءات الاحترازية  تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  بهذا الشأن  داخل المسرح حفاظا على سلامة الجميع، يقدم  العرض يوميا على خشبة مسرح السلام بشارع  القصر العينى ماعدا يوم  الثلاثاء  من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء. 


يذكر أن العرض يقدم للعام الخامس، وتم افتتاحه عام ٢٠١٧ ، و شهد اقبالا جماهيريا منذ ليلة عرضه الأولى مع تنوع كبير في نوعية الجمهور المقبل على العرض ما بين الشباب و الأسر و الطلبة،  قُدم العرض  بمحافظات القاهرة ، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و مسرح القبة بجامعة القاهرة ، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين. 

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني.


العرض بطولة بهاء ثروت، فكري سليم، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، دينا أحمد، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين،  المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، و العرض من إخراج عادل حسان.

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