محافظ القاهرة نائبا للرئيس.. كل ما تريد معرفته عن احتفالية ليلةالنصف من شعبان





تشهد مصر خلال الساعات المقبلة احتفالية وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، تلك المناسبة التي ينتظرها المسلمين كل عام ويستغلونها في التقرب من الله سبحانه وتعالى.





يمكن الاحتفال بها من خلال صيام نهارها، وقيام ليلها، والتقرب إلى الله فيها بالذكر والدعاء، وقراءة سورة "يس" ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرًا في جماعة؛ فإن ذلك داخل في الأمر بإحياء هذه الليلة، وأمر الذكر على السعة، وتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال الصالحة مع المداومة عليها أمر مشروع ما لم يعتقد فاعل ذلك أنه واجب شرعي يأثم تاركه.





وليلة النّصف من شعبان يُقدِّر الله -سبحانه وتعالى- جميع ما سيحصل للعباد في السّنة اللاحقة من أرزاق أو مصائب، ثمّ يُقدّم الله ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء بأمره عزَّ وجلّ.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن احتفالية وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان:





- يبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء يوم السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442 هجرية بمسجد السيدة نفيسة.​





- أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان



- تنظم وزارة الأوقاف، غدا السبت، احتفالية لإحياء ليلة النصف من شعبان، وذلك عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).



- الاحتفالية بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة.



- الاحتفال سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد المتبعة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



- قالت عنه وزارة الأوقاف إن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعانى الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية فى النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعى الإسلامى الصحيح.