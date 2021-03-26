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4 محافظات تشارك في حادث قطاري سوهاج بــ80 سيارة إسعاف

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال مصادر بهيئة الإسعاف المصرية توجيه 80 سيارة إسعاف من محافظات أسيوط، والأقصر، والمنيا، وأسوان إلى موقع حادث قطاري سوهاج للمساعدة في إنقاذ المصابين.

وأكدت المصادر إلى أن سيارات فرع إسعاف سوهاج تقوم حاليًا بنقل المصابين والمتوفين، وجار وصول باقي السيارات لموقع الحادث تباعًا.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان توجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى محافظة سوهاج لمتابعة مصابى الحادث، وذلك عقب تواجدها في مدينة الغردقة.

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